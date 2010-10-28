Специализируюсь на: 1) переводах, дипломных и курсовых работах по экономической, финансовой тематике.

2) работах связанных с финансовой деятельностью ( составление бизнес планов, консультации по налогооблажению, др.)

3) рерайтинг, копирайтинг, статьи, тексты - начальный уровень, развиваюсь в этом направлении

Опыт работы:

- Финансовые учреждения (банки)

- ГНИ

- Букмекерская контора ( спортивный аналитик)

Образование

- Референт -переводчик (англ. яз)

- Финансист