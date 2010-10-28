Специализируюсь на: 1) переводах, дипломных и курсовых работах по экономической, финансовой тематике.
2) работах связанных с финансовой деятельностью ( составление бизнес планов, консультации по налогооблажению, др.)
3) рерайтинг, копирайтинг, статьи, тексты - начальный уровень, развиваюсь в этом направлении
Опыт работы:
- Финансовые учреждения (банки)
- ГНИ
- Букмекерская контора ( спортивный аналитик)
Образование
- Референт -переводчик (англ. яз)
- Финансист
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $100
#2976
Переводы
нет отзывов
от $40
#6539