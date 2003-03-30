AlexeyAbra

Изучаю языки программирования Java и Kotlin, имею опыт написания программ под Android.
В портфолио есть примеры простых проектов: игры под Аndroid, приложение для домашних тренировок,
приложение для погоды и Desktop приложения. Изучаю Java, Kotlin и Android направления самостоятельно.
Мне приносит огромное удовольствие работать над реализацией проекта, люблю решать трудности, а
решая их я получаю ещё больше уверенности в себе и стимул работать более качественно и усерднее.
Навыки:
ЯЗЫКИ:
- Java
- Kotlin
DATABASE:
- НЕБОЛЬШИЕ ПОЗНАНИЯ В SQL
- ROOM DATABASE
- SQLITE
АРХИТЕКТУРА:
- MVC, MVP, MVVM
- ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ ПРИНЦИПОВ SOLID
- ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О CLEAN ARCHITECTURE
МНОГОПОТОЧНОСТЬ:
- RXJAVA
- COROUTINES
РАБОТА С СЕТЬЮ:
- RETROFIT
- GSON
- JSON
- OPENWEATHERMAPAPI
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- SERVICES
- BROADCAST RECEIVER
- CONTENT PROVIDER/RESOLVER
- FRAGMENTS
- GLIDE
- GOOGLE MAP
- LIBGDX(ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИГР)
НЕ СВЯЗАНО С ANDROID:
- SWING
- JAVAFX