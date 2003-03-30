AlexeyAbra

Ищу работу в качестве Android Developer

Изучаю языки программирования Java и Kotlin, имею опыт написания программ под Android.

В портфолио есть примеры простых проектов: игры под Аndroid, приложение для домашних тренировок,

приложение для погоды и Desktop приложения. Изучаю Java, Kotlin и Android направления самостоятельно.

Мне приносит огромное удовольствие работать над реализацией проекта, люблю решать трудности, а

решая их я получаю ещё больше уверенности в себе и стимул работать более качественно и усерднее.

Навыки:

ЯЗЫКИ:

- Java

- Kotlin

DATABASE:

- НЕБОЛЬШИЕ ПОЗНАНИЯ В SQL

- ROOM DATABASE

- SQLITE

АРХИТЕКТУРА:

- MVC, MVP, MVVM

- ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ ПРИНЦИПОВ SOLID

- ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

О CLEAN ARCHITECTURE

МНОГОПОТОЧНОСТЬ:

- RXJAVA

- COROUTINES

РАБОТА С СЕТЬЮ:

- RETROFIT

- GSON

- JSON

- OPENWEATHERMAPAPI

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- SERVICES

- BROADCAST RECEIVER

- CONTENT PROVIDER/RESOLVER

- FRAGMENTS

- GLIDE

- GOOGLE MAP

- LIBGDX(ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИГР)

НЕ СВЯЗАНО С ANDROID:

- SWING

- JAVAFX