Программист, разработчик игр (C++, Flash)

Здравствуйте! Добро пожаловать на мою страничку!

Коротко о себе.

Давно и с удовольствием занимаюсь разработкой игр и прочего прикладного хозяйства.

Большой опыт в программировании на C++ (STL, boost, DX и OpenGL, WinAPI, MFC): более 5 лет, 3 выпущенных игры (+ локализация на 6 языках).

Основательно уже набил шишек на ниве ActionScript (flash). Ныне двигаюсь в сторону соц.сетей.

Некоторый навык в области вёрстки сайтов (html, php, css): собственный сайт на основе переработанного мной шаблона Joomla, сайт для сообщества (соц.сеть) на Drupal.

Работаю быстро и добросовестно. Обращайтесь!