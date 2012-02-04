Программист, разработчик игр (C++, Flash)
Здравствуйте! Добро пожаловать на мою страничку!
Коротко о себе.
Давно и с удовольствием занимаюсь разработкой игр и прочего прикладного хозяйства.
Большой опыт в программировании на C++ (STL, boost, DX и OpenGL, WinAPI, MFC): более 5 лет, 3 выпущенных игры (+ локализация на 6 языках).
Основательно уже набил шишек на ниве ActionScript (flash). Ныне двигаюсь в сторону соц.сетей.
Некоторый навык в области вёрстки сайтов (html, php, css): собственный сайт на основе переработанного мной шаблона Joomla, сайт для сообщества (соц.сеть) на Drupal.
Работаю быстро и добросовестно. Обращайтесь!
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Портфолио
- Художник136 просмотров
- "Кандидат" - стратегия для ООН (Казахстан), 5153 просмотра
- "Кандидат" - стратегия для ООН (Казахстан), 4124 просмотра
- "Кандидат" - стратегия для ООН (Казахстан), 3127 просмотров
- "Кандидат" - стратегия для ООН (Казахстан), 2118 просмотров
- "Кандидат" - стратегия про выборы, ООН (Казахстан)102 просмотра
- "Избиратель" - игра-викторина для ООН(Казахстан),3113 просмотров
- "Избиратель" - игра-викторина для ООН (Казахстан)159 просмотров
- PlayPublic - сайт сообщества игроделов (Drupal)106 просмотров
- Сайт студии "Изумрудный олень" (Joomla)188 просмотров
- Инструментарий разработчика игр120 просмотров