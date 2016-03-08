Производство видео и фото контента

Примеры работ: https://www.tumblr.com/blog/alexeyfivenskiy

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Производство фото и видео контента под ключь от разработки идеи/сценария до качественного результата, осуществление работ в после съемочный период - монтаж, цветокоррекция, инфографика, ретушь и тд

Видео: Реклама, Вирусное видео, Видео презентация, Продающее видео, Мастер класс, Документальное кино

Постпродакшн: монтаж, цветокоррекция, инфографика

Фото: Каталожная съемка, Съемка портфолио (актерское/модельное), реклама, предметная съемка (каталог/печать), съемка ювелирных изделий (каталог/печать), ретушь