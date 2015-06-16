Разрабатываю для IOS.
Провожу полный комплекс работ.
Опыт,навыки, технологии
iOS, Objective-C, Swift.
Инструменты: iOS SDK ,Design Patterns, Core Data, RESTKIT, JSON, GCD, Cocoa,
AFNetworking, CocoaPods, OpenGles, QuartzCore, CoreAudio, AFNetworking, Storyboards,
Dynamic auto layout.
Создание Интуитивно понятного интерфейса. Оптимизация алгоритмов обработки
данных. Публикация в AppStore. Усидчивый, целеустремленный, внимательный.
Уверенное знание электроники. Mac Book Pro, iphone
Достижения:
https://github.com/GalaevAlexey/translator.git
Проекты с моим участием.
https://itunes.apple.com/us/app/medkarta-ondoc.-kontrol-sostoania/id945720044?mt=8
Степень участия разработка экранов логин, меню, настройки профиля пользователя,
редактирование настроек безопаности и уведомления, мои консультации, создание и
редактирование обследования, поиск обследования, просмотр деталей обследования.
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