Разработчик IOS приложений

Разрабатываю для IOS.

Провожу полный комплекс работ.

Опыт,навыки, технологии

iOS, Objective-C, Swift.

Инструменты: iOS SDK ,Design Patterns, Core Data, RESTKIT, JSON, GCD, Cocoa,

AFNetworking, CocoaPods, OpenGles, QuartzCore, CoreAudio, AFNetworking, Storyboards,

Dynamic auto layout.

Создание Интуитивно понятного интерфейса. Оптимизация алгоритмов обработки

данных. Публикация в AppStore. Усидчивый, целеустремленный, внимательный.

Уверенное знание электроники. Mac Book Pro, iphone

Достижения:

https://github.com/GalaevAlexey/translator.git

Проекты с моим участием.

https://itunes.apple.com/us/app/medkarta-ondoc.-kontrol-sostoania/id945720044?mt=8

Степень участия разработка экранов логин, меню, настройки профиля пользователя,

редактирование настроек безопаности и уведомления, мои консультации, создание и

редактирование обследования, поиск обследования, просмотр деталей обследования.