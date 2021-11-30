AlexeyLitvinchuk

UX UI дизайн, прототип вашего сервиса в Figma

Уникальный UX/UI дизайн в Figma

Нужно для заказа: Для выполнения задачи мне необходима информация о проекте, возможно референсы которые вам симпатичны, может быть цветовые пожелания, а так же, если есть наброски или прототипы, то, тоже будет вполне хорошо.

Нужно для заказа: Техническое задание, примеры работ которые нравятся, цветовая палитра, логотипы при наличии, список шрифтов.

Услуга включает: Прототип, Исходник, Логотип,

Количество страниц: до 10.