AlexeyLitvinchuk

UX UI дизайн, прототип вашего сервиса в Figma
Уникальный UX/UI дизайн в Figma
Нужно для заказа: Для выполнения задачи мне необходима информация о проекте, возможно референсы которые вам симпатичны, может быть цветовые пожелания, а так же, если есть наброски или прототипы, то, тоже будет вполне хорошо.
Нужно для заказа: Техническое задание, примеры работ которые нравятся, цветовая палитра, логотипы при наличии, список шрифтов.
Услуга включает: Прототип, Исходник, Логотип,
Количество страниц: до 10.
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