Верстка,HTML,CSS,Joomla,WordPress
Профессиональная верстка сайтов:
- Кроссбраузерная верстка
- W3C Valid HTM5/CSS3
- Валидный, доступный, семантический код
- Поддержка нестандартных шрифтов.
- Адаптивная верстка (Mobile and Responsive Layout)
- Cоответствие макету (Pixel Perfect)
- Использование CSS фреймверков (Bootstrap)
- Оптимизация загрузки с использованием CSS спрайтов
- Валидность, полное соответствие стандартам W3C.
- Блочная/табличная, резиновая/фиксированная вёрстка.
- Семантичность (каждый элемент документа несет смысловую нагрузку)
- Использование AdobePhotoshop на уровне верстки.
- Знание таких CMS как Joomla, WordPress.