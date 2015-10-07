AlexeyMel

Алексей Мельников AlexeyMel

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Верстка,HTML,CSS,Joomla,WordPress

Профессиональная верстка сайтов:

- Кроссбраузерная верстка

- W3C Valid HTM5/CSS3

- Валидный, доступный, семантический код

- Поддержка нестандартных шрифтов.

- Адаптивная верстка (Mobile and Responsive Layout)

- Cоответствие макету (Pixel Perfect)

- Использование CSS фреймверков (Bootstrap)

- Оптимизация загрузки с использованием CSS спрайтов

- Валидность, полное соответствие стандартам W3C.

- Блочная/табличная, резиновая/фиксированная вёрстка.

- Семантичность (каждый элемент документа несет смысловую нагрузку)

- Использование AdobePhotoshop на уровне верстки.

- Знание таких CMS как Joomla, WordPress.