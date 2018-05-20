AlexeyNikitin

Честное продвижение сайтов

Обладаю успешным опытом продвижения как сайтов услуг, так и крупных интернет магазинов по высококонкурентным тематикам по Краснодару, Москве, Санкт-Петербургу и т.д. Имею опыт быстрого (в течение месяца-двух) вывода совершенно новых, не имеющих ссылочной массы сайтов в Топ-10 и Топ-3 в Яндексе и Google.

При ведении проекта обхожу стороной искусственное наращивание ссылочной массы (а именно, закупку ссылок), чтобы не подвергать сайт опасности попадания под фильтр: использую только "легальные", белые методы при продвижении.