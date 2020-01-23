AlexeyPhoenix

Алексей Михайлов AlexeyPhoenixAlexeyPhoenix
23 годаРоссия/Самара
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка сайта, страницы по макету
Что получит заказчик
Преимущества:
Качественно сверстаю для вас сайт по макету
Кроссбраузерная верстка
Адаптивная и отзывчивая верстка
Чистый, понятный код
Условия:
- Шапка, сайдбар, подвал, попапы считаются как отдельные секции.
Что нужно от заказчика
- Предоставить PSD макет сайта.
- Любые пожелания и при необходимости инструкции относительно анимации и поведения элементов при наведении и т. д.!
Действие аккаунта приостановлено!