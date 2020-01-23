AlexeyPhoenix

Алексей Михайлов AlexeyPhoenix

 
23 годаРоссия/Самара
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка сайта, страницы по макету

Что получит заказчик

Преимущества:

Качественно сверстаю для вас сайт по макету

Кроссбраузерная  верстка

Адаптивная и отзывчивая верстка

Чистый, понятный код

Условия:

- Шапка, сайдбар, подвал, попапы считаются как отдельные секции.

Что нужно от заказчика

  • Предоставить PSD макет сайта.
  • Любые пожелания и при необходимости инструкции относительно анимации и поведения элементов при наведении и т. д.!
Верстка сайта