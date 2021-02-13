AlexeyShegusov

Добрый день. Меня зовут Алексей Шегусов. Я являюсь специалистом по контекстной рекламе более 4 лет

Начинал как обычный менеджер по продажам, изучал технологии продаж и маркетинга для привлечения клиентов.

Столкнулся с проблемой, что огромное кол-во людей на рынке труда могут сделать контекстную рекламу, но качество проверить не получится. Был страх, что реклама будет не рентабельной и поэтому начал изучать информацию и практиковаться самостоятельно.

Проявилось, что, как программисту мне работать легче, чем продавать в живую.

Совместив навыки, знания продаж и маркетинга с природной предрасположенностью мне удаётся делать рентабельные рекламные кампании.

После года практики в рекламном агентстве я решил создать Свою команду и работать самостоятельно.

Являясь исполнителем, как правило я погружаюсь за пределы обязанностей простого директолога, что в конечном счёте ведёт к удовлетворению всех ожиданий.

В некоторых тематиках у меня в собственности есть готовые системы лидогенерации "сайт+контекстная реклама", которые приносят результат.

Есть возможность скопировать их на ваш город. Кол-во заявок зависит от города, поэтому пишу только цены.

Тематики:

- Шкафы купе под заказ. - Цена заявки 650р.

- Вызов эвакутора манипулятора. - Цена заявки 500р.

- Написание дипломных курсовых работ. - Цена заявки 350р.

- Продажа и монтаж винтовых свай. - Цена заявки 350р.

- Вызов спецтехники. - Цена заявки 450р.

- Займ под залог ПТС. - Цена заявки 7000р.

- Продажа ЖБИ Колец. - Цена заявки 350р.

Кроме того есть опыт в следующих нишах:

- Ремонт квартир

- Пескоструйная обработка

- Гидравлическое оборудование

- Печное оборудование(Интернет магазин)

- Покос травы

- Алмазная резка метала

- Клининговые услуги

- Услуги видеостудии

- Ремонт и техобслуживание Квадроциклов, Катеров

- Геодезическое оборудование

- Деревянные паллеты/короба для b2b сегмента

- Мраморные плиты

- Продажа дров