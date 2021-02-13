AlexeyShegusov

Алексей AlexeyShegusovAlexeyShegusov
Начинал как обычный менеджер по продажам, изучал технологии продаж и маркетинга для привлечения клиентов.
Столкнулся с проблемой, что огромное кол-во людей на рынке труда могут сделать контекстную рекламу, но качество проверить не получится. Был страх, что реклама будет не рентабельной и поэтому начал изучать информацию и практиковаться самостоятельно.
Проявилось, что, как программисту мне работать легче, чем продавать в живую.
Совместив навыки, знания продаж и маркетинга с природной предрасположенностью мне удаётся делать рентабельные рекламные кампании.
После года практики в рекламном агентстве я решил создать Свою команду и работать самостоятельно.
Являясь исполнителем, как правило я погружаюсь за пределы обязанностей простого директолога, что в конечном счёте ведёт к удовлетворению всех ожиданий.
В некоторых тематиках у меня в собственности есть готовые системы лидогенерации "сайт+контекстная реклама", которые приносят результат.
Есть возможность скопировать их на ваш город. Кол-во заявок зависит от города, поэтому пишу только цены.
Тематики:
- Шкафы купе под заказ. - Цена заявки 650р.
- Вызов эвакутора манипулятора. - Цена заявки 500р.
- Написание дипломных курсовых работ. - Цена заявки 350р.
- Продажа и монтаж винтовых свай. - Цена заявки 350р.
- Вызов спецтехники. - Цена заявки 450р.
- Займ под залог ПТС. - Цена заявки 7000р.
- Продажа ЖБИ Колец. - Цена заявки 350р.
Кроме того есть опыт в следующих нишах:
- Ремонт квартир
- Пескоструйная обработка
- Гидравлическое оборудование
- Печное оборудование(Интернет магазин)
- Покос травы
- Алмазная резка метала
- Клининговые услуги
- Услуги видеостудии
- Ремонт и техобслуживание Квадроциклов, Катеров
- Геодезическое оборудование
- Деревянные паллеты/короба для b2b сегмента
- Мраморные плиты
- Продажа дров