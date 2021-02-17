AlexeyStrigal

Верстальщик

Занимаюсь версткой сайтов HTML5, CSS3, Jquery. Выполняю заказы в срок!

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Верстка многостраничных сайтов и лендингов по вашим макетам Figma, PSD. Мобильная адаптация методами mobile-first либо desktop-first. При необходимости верстка пиксель в пиксель с макетом (PixelPerfect). С применением фреймворка Bootstrap 4 или бес него.