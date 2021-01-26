AlexeyTretyakov

Дизайнер интерфейсов

Решаю задачи бизнеса с помощью дизайна.

Создаю дизайн лендингов, интернет-магазинов, корпоративных сайтов и мобильных приложений в Figma. Примеры моих работ на Behance: https://www.behance.net/alexeytretyakov3

Понимаю бизнес-процессы. Имею опыт более 2-х лет в анализе рынков и глубоком анализе конкурентной среды. Умею выстраивать гипотезы для решения задач бизнеса на основе анализа конкурентов. Проанализировал более 70 компаний, в более чем 20-ти разных нишах.