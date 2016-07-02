AlexeyTyabin

Создание качественных и недорогих сайтов под ключ, а так же валидной вёрстки страниц по стандартам W3C.
Обо мне
Добрый день, меня зовут Алексей, и я разработчик веб-приложений. Если вы ищите ответственного исполнителя, который может недорого и качественно выполнить поставленную задачу по разработке сайтов или вёрстке страниц, то вы его нашли.
Я владею такими языками программирования как C++, Ruby, PHP, JavaScript, язык разметки HTML 5, каскадные таблицы стилей (CSS). Главное направление, которым я занимаюсь является - создание вэб-приложений (сайтов под ключ) и вёрстка макетов страниц.
Можете ознакомится с моим портфолио в соответствующем разделе.
Мои услуги
- Создание сайтов "под ключ".
- Вёрстка макетов по стандартам W3C (свёрстанные страницы валидны и адаптивны).
- Исправление ошибок на уже готовых сайтах.
- Front-end разработка.
- Создание шаблонов для CMS из свёрстанных страниц.
Что вы получаете при сотрудничестве со мной
Нанимая меня на выполнение вашего заказа, вы получите:
- Сделанный в срок заказ.
- Адекватные цены.
- Высокое качество выполненной работы.
- Конечный продукт будет соответствовать всем принятым на сегодняшний день стандартам в интернете.
- Следуя из предыдущего пункта последующая поддержка сайта будет менее затратна, т.к. весь код стандартизирован и представлен в удобном виде, а будущие программисты будут легче его "понимать".
- Вникание в суть ваших желаний.
- Составление ТЗ вместе с вами.
Мои страницы на других фриланс биржах:
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