AlexeyTyabin

Создание качественных и недорогих сайтов под ключ, а так же валидной вёрстки страниц по стандартам W3C.

Обо мне

Добрый день, меня зовут Алексей, и я разработчик веб-приложений. Если вы ищите ответственного исполнителя, который может недорого и качественно выполнить поставленную задачу по разработке сайтов или вёрстке страниц, то вы его нашли.

Я владею такими языками программирования как C++, Ruby, PHP, JavaScript, язык разметки HTML 5, каскадные таблицы стилей (CSS). Главное направление, которым я занимаюсь является - создание вэб-приложений (сайтов под ключ) и вёрстка макетов страниц.

Можете ознакомится с моим портфолио в соответствующем разделе.

Мои услуги

Создание сайтов "под ключ".

Вёрстка макетов по стандартам W3C (свёрстанные страницы валидны и адаптивны).

Исправление ошибок на уже готовых сайтах.

Front-end разработка.

Создание шаблонов для CMS из свёрстанных страниц.

Что вы получаете при сотрудничестве со мной

Нанимая меня на выполнение вашего заказа, вы получите:

Сделанный в срок заказ.

Адекватные цены.

Высокое качество выполненной работы.

Конечный продукт будет соответствовать всем принятым на сегодняшний день стандартам в интернете.

Следуя из предыдущего пункта последующая поддержка сайта будет менее затратна, т.к. весь код стандартизирован и представлен в удобном виде, а будущие программисты будут легче его "понимать".

Вникание в суть ваших желаний.

Составление ТЗ вместе с вами.

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