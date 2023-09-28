AlexeyVinokurov

Алексей AlexeyVinokurov

 
39 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Graphic Design

Делаю логотипы, гайдлайны и брендбуки

Помогу с оформлением вашего стиля компании для дальнейшего вашего развития бизнеса.

Если вы хотите расширить свою компанию вам понадобиться брендбук с вашей айдентикой, с этим я вам могу вам помочь. Подготовив для вас адаптивный знак и разработать логотип, помочь с оформлением вашей продающей страницы и подготовить для вас фирменный стиль.

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
$2/час
от $5от 3 дней
#552
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
#701