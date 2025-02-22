Alexey_Marker

Алексей Щербач Alexey_Marker

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я — дизайнер.

UI/UX | бренд и лого дизайнер
Специализируюсь на UI/UX дизайне, фирменном стиле и интерактивном дизайне. Я стараюсь чувствовать бренд и отражать его в своей работе. Для меня важно, чтобы пользователи продуктов, которые я создаю, чувствовали себя комфортно при их использовании. Буду рад сотрудничеству и новым проектам!🙂

Логотипы и Знаки
нет отзывов
$4/час
от $40от 7 дней
#850
Дизайн сайтов
нет отзывов
$4/час
от $120от 7 дней
#1338