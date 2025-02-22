Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я — дизайнер.
UI/UX | бренд и лого дизайнер
Специализируюсь на UI/UX дизайне, фирменном стиле и интерактивном дизайне. Я стараюсь чувствовать бренд и отражать его в своей работе. Для меня важно, чтобы пользователи продуктов, которые я создаю, чувствовали себя комфортно при их использовании. Буду рад сотрудничеству и новым проектам!🙂
Я против войны в Украине!
Портфолио
- СU - форма обратной связинет просмотров
- Pottery - главный экран лендинга1 просмотр
- Plantup - приложение по уходу за растенияминет просмотров
- WOF - магазин товаров для домашних питомцевнет просмотров
- Козелец - эмблема муниципальных органов агрогородканет просмотров
- Брестский лесхоз - логотипнет просмотров
Логотипы и Знаки
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$4/час
от $40от 7 дней
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$4/час
от $120от 7 дней
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