Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я — дизайнер.

UI/UX | бренд и лого дизайнер

Специализируюсь на UI/UX дизайне, фирменном стиле и интерактивном дизайне. Я стараюсь чувствовать бренд и отражать его в своей работе. Для меня важно, чтобы пользователи продуктов, которые я создаю, чувствовали себя комфортно при их использовании. Буду рад сотрудничеству и новым проектам!🙂