Разработчик / Программист

Я очень опытный программист, специализирующийся на разработке, архитектуре и других сложных задачах. То, что написанно ниже - это не просто список технологий, которые я видел - это то, с чем я действительно умею работать. С++ - средний уровень, c# - высокий уровень, PHP - высокий уровень, HTML / xHTML / CSS - высокий уровень, SVG , Непрерывная интеграция (Teamcity, Jenkins), Юнит тестирование, функциональное тестирование (Nunit,PHPUnit, Selenium, Watin, Headless), JavaScript (+ JQuery, JQueryUI, NodeJS) - высокий уровень (использую ООП), Знание баз данных MySQL (MyISAM, InnoDB, внешние ключи, логирование), MongoDB, Большой опыт объектно-ориентированного программирования, глубокое понимание парадигмы, Знание паттернов проектирования GoF, Знание паттернов распределения обязанностей (GRASP), Понимание моделей MVC и MVVM и желание писать код в их рамках, Опыт использования шаблонизатора Smarty, Большой опыт работы с Ajax, Опыт работы с Open Api: yandex maps, vkontakte, facebook и т.д, Работал со следующими фреймворками: Kohana, Yii, Symfony, Microsoft MVC, Castle Monorail, Знание гибких методологий: XP, Scrum, Unified Process, Работа в командной строке Unix, Опыт компиляции и настройки LAMP стека, Администрирование IIS (тестовый сервер отдела), Работа с Активной Директорией и Планировщиком Windows, Системы контроля версий: Git, SVN, Системы управления проектами: Jira, Redmine, Assembla, ActiveCollab, Basecamp, Опыт работы с шифрованием и зашифрованными протоколами: AES, SSL(OpenSSL), Работа с процессами, Работа с платежными системами WebMoney, Yandex Деньги, Деньги Mail.ru, Работа с торговыми платформами: Meta Trader 5, Meta Trader 4, Act Trade.

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