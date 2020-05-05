Alexeyfedortsov

Создание сайтов, продвижение сайтов в ТОП поиска, разработка сайтов под ключ, поддержка и обслуживание сайтов
Доброго времени суток! Меня зовут Алексей
Я занимаюсь созданием сайтов и их продвижением в интернете.
Что вы получите при заказе:
— Полностью адаптивный сайт, под любой вид устройств, будь то компьютер, планшет или мобильный телефон
— Домен и хостинг
— Простая административная панель. В дальнейшем Вы сможете управлять сайтом сами.
— Консультация абсолютно бесплатно!
— Сайт специалиста от 3000р
— Лендинг от 3000р
— Сайт компании от 5000р
— Интернет-магазин от 8000р
— SEO оптимизация 3000р
— Контекстная реклама 2500р
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