Alexeyfedortsov

Создание сайтов, продвижение сайтов в ТОП поиска, разработка сайтов под ключ, поддержка и обслуживание сайтов

Доброго времени суток! Меня зовут Алексей

Я занимаюсь созданием сайтов и их продвижением в интернете.

Что вы получите при заказе:

— Полностью адаптивный сайт, под любой вид устройств, будь то компьютер, планшет или мобильный телефон

— Домен и хостинг

— Простая административная панель. В дальнейшем Вы сможете управлять сайтом сами.

— Консультация абсолютно бесплатно!

— Сайт специалиста от 3000р

— Лендинг от 3000р

— Сайт компании от 5000р

— Интернет-магазин от 8000р

— SEO оптимизация 3000р

— Контекстная реклама 2500р