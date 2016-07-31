Alexeytzar

Профессионально настраиваю яндекс директ, ГАРАНТИРУЮ высокий CTR.
Что я делаю?
-Настраиваю рекламные кампании на поиске
-Настраиваю рекламные кампании РСЯ
-Настраиваю ретаргетинг
Как настраиваю?
-Анализирую сайт, целевую страцницу, лендинг
-Определяю портрет целевой аудитории, и определяю основную тематику запросов потенциальных клиентов
-Собираю огромное семантическое ядро, чтобы добиться максимального охвата ЦА и получить максимум продаж
-Фильтрую ключевые слова в три этапа, собираю минус-слова, делаю кросс-минусовку
-Сортирую ключевые слова по частотности, для удобства ведения РК
-Создаю заголовки для поисковой кампании: на каждый ключ свой заголовок, при этом, подбираю текст объявлений так, чтобы часть текста подставлялась в заголовок (использую расширенные заголовки)
-Заполняю все возможные дополнительные данные: быстрые ссылки, контактную информацию, и др.
-Провожу оптимальную настройку рекламной кампании: гео, ограничения по ЦА, временной таргетинг и др.
-Настраиваю РСЯ и ретаргетинг, это делается по-разному, в зависимости от тематики проекта, от ЦА и множества факторов.
-Подключаю счетчики веб-аналитики, на ваш сайт/лендинг
-При необходимости, провожу АБ-тест заголовков, текстов и картинок(РСЯ, ретаргетинг)
Что есть у меня, чего нет у других?
-Огромное количество программного обеспеченья, позволяющего настраивать рекламные кампании до 3-х раз быстрее
-Собственные секретные "Фишки" и методики настройки рекламных кампаний
-Возможность использовать аккаунты яндекс директ, при пополнении бюджета котрых не начисляется ндс, это здорово экономит бюджет
-Я ГАРАНТИРУЮ CTR, превышающий 10%, что значительно снижает цены за клик.