Alexeytzar

Профессиональный директолог

Профессионально настраиваю яндекс директ, ГАРАНТИРУЮ высокий CTR.

Что я делаю?

-Настраиваю рекламные кампании на поиске

-Настраиваю рекламные кампании РСЯ

-Настраиваю ретаргетинг

Как настраиваю?

-Анализирую сайт, целевую страцницу, лендинг

-Определяю портрет целевой аудитории, и определяю основную тематику запросов потенциальных клиентов

-Собираю огромное семантическое ядро, чтобы добиться максимального охвата ЦА и получить максимум продаж

-Фильтрую ключевые слова в три этапа, собираю минус-слова, делаю кросс-минусовку

-Сортирую ключевые слова по частотности, для удобства ведения РК

-Создаю заголовки для поисковой кампании: на каждый ключ свой заголовок, при этом, подбираю текст объявлений так, чтобы часть текста подставлялась в заголовок (использую расширенные заголовки)

-Заполняю все возможные дополнительные данные: быстрые ссылки, контактную информацию, и др.

-Провожу оптимальную настройку рекламной кампании: гео, ограничения по ЦА, временной таргетинг и др.

-Настраиваю РСЯ и ретаргетинг, это делается по-разному, в зависимости от тематики проекта, от ЦА и множества факторов.

-Подключаю счетчики веб-аналитики, на ваш сайт/лендинг

-При необходимости, провожу АБ-тест заголовков, текстов и картинок(РСЯ, ретаргетинг)

Что есть у меня, чего нет у других?

-Огромное количество программного обеспеченья, позволяющего настраивать рекламные кампании до 3-х раз быстрее

-Собственные секретные "Фишки" и методики настройки рекламных кампаний

-Возможность использовать аккаунты яндекс директ, при пополнении бюджета котрых не начисляется ндс, это здорово экономит бюджет

-Я ГАРАНТИРУЮ CTR, превышающий 10%, что значительно снижает цены за клик.