Alexgeld08

Хорошо делай - хорошо будет!

Имею высшее экономическое образование по специальности "Экономика предприятий".

Основной вид деятельности (оффлайн) - менеджер по продажам.

Основной вид деятельности (онлайн) - создание сайтов (wordpess|opencart). Работа с рекламой в социальных сетях (написание постов, оформление групп, создание рекламных креативов). Имею навыки владение фотошопа и видеомонтажа (sony vegas pro). Умею настраивать контекстную рекламу в РСЯ.

Мои намерения, работая на бирже - планирую в скором времени перевести всю свою рабочую деятельность в онлайн и получать заработок только посредством работы в сети.

Рерайтинг и копирайтинг - я люблю писать тексты так как они мне помогают разгружать голову.