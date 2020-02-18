AlexiaTelevinova

Удаленная работа, транскрибация, набор текста, заполнение таблиц

Удалённо занимаюсь набором текста, вводом данных, расшифровкой аудио/видео и преобразованием их в текстовый формат (транскрибация), заполнением таблиц в Excel, прочей онлайн работой.Профессиональные качества:1. Уверенное владение ПК.2. Навыки работы в текстовом редакторе.3. Знание русского и украинского языков (орфография, пунктуация).4. Выполнение работы в указанный срок.