Имя: Апратова Александра Юрьевна

Дата рождения: 10. 12. 80

Адрес: ул. Университетская, 34/45, Донецк, 83050, Украина

Телефон: моб. (+38 095) 517-63-48

e-mail: [email protected]

Опыт работы: Период работы: 27. 09. 06 —

Должность: переводчик английского языка

В компании: ЗАО Мини-металлургический завод «ИСТИЛ (Украина)»

Должностные обязанности: выполнение переводов технической,

юридической и экономической документации: стандартов,

спецификаций, тендеров, руководств по эксплуатации оборудования,

аудиторских отчетов, договоров, доверенностей, паспортов с/на

английский язык, а также устный перевод во время

посещения завода иностранными делегациями и на переговорах.

Период работы: 24. 01. 05 — 26. 09. 06

Должность: преподаватель английского языка

В компании: Центр Иностранных Языков "Лингвист"

Должностные обязанности: обучение детей и взрослых английскому

языку (группы 3-6 человек). Организация интересных мероприятий и

утренников для детей на английском языке.

Период работы: 10. 06. 03 — 30. 01. 04

Должность: переводчик английского языка

В компании: UNOL/UTEK (автохимия)

Должностные обязанности: выполнение письменных переводов

технической документации, переписка и переговоры по телефону с

иностранными поставщиками. За время работы были налажены

контакты с новыми поставщиками за рубежом, значительно

расширился ассортимент продукции.

Образование: высшее

1998-2003 «Донецкий Институт Социального Образования» (ДИСО),

специальность «Перевод» (английский, немецкий) с отличием. За

время учебы принимала участие в различных языковых олимпиадах.

Умения, навыки: Владение навыками работы на компьютере на уровне опытного

пользователя. Работа с офисными приложениями Microsoft Word,

Excel, пользователь Internet, работа c Outlook Express.

Используемые электронные словари: (Multitran

(on-line dictionary), ABYY Lingvo 11, Macmillan Dictionary).