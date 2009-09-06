Александра Апратова Alexis777Alexis777
Имя: Апратова Александра Юрьевна
Дата рождения: 10. 12. 80
Адрес: ул. Университетская, 34/45, Донецк, 83050, Украина
Телефон: моб. (+38 095) 517-63-48
e-mail: [email protected]
Опыт работы: Период работы: 27. 09. 06 —
Должность: переводчик английского языка
В компании: ЗАО Мини-металлургический завод «ИСТИЛ (Украина)»
Должностные обязанности: выполнение переводов технической,
юридической и экономической документации: стандартов,
спецификаций, тендеров, руководств по эксплуатации оборудования,
аудиторских отчетов, договоров, доверенностей, паспортов с/на
английский язык, а также устный перевод во время
посещения завода иностранными делегациями и на переговорах.
Период работы: 24. 01. 05 — 26. 09. 06
Должность: преподаватель английского языка
В компании: Центр Иностранных Языков "Лингвист"
Должностные обязанности: обучение детей и взрослых английскому
языку (группы 3-6 человек). Организация интересных мероприятий и
утренников для детей на английском языке.
Период работы: 10. 06. 03 — 30. 01. 04
Должность: переводчик английского языка
В компании: UNOL/UTEK (автохимия)
Должностные обязанности: выполнение письменных переводов
технической документации, переписка и переговоры по телефону с
иностранными поставщиками. За время работы были налажены
контакты с новыми поставщиками за рубежом, значительно
расширился ассортимент продукции.
Образование: высшее
1998-2003 «Донецкий Институт Социального Образования» (ДИСО),
специальность «Перевод» (английский, немецкий) с отличием. За
время учебы принимала участие в различных языковых олимпиадах.
Умения, навыки: Владение навыками работы на компьютере на уровне опытного
пользователя. Работа с офисными приложениями Microsoft Word,
Excel, пользователь Internet, работа c Outlook Express.
Используемые электронные словари: (Multitran
(on-line dictionary), ABYY Lingvo 11, Macmillan Dictionary).