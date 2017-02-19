Имею дело с такой работой как :
Графика (частично), Обработка фото, видео материала. Создание гиф анимации. Создание звуков (спец-эффектов, музыки.)
Набор Текстов. И др. Обращайтесь.
Анимация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#157
Музыка и Звуки
нет отзывов
$20/час
от $17от 1 дня
#306
Аудиомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $12от 1 дня
#331
Озвучивание
нет отзывов
$25/час
от $20от 12 дней
#541
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1154
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $2от 2 часов
#1423