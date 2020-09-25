Alexkormashova

Александра Alexkormashova

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Веб-дизайнер

Меня зовут Александра - я веб-дизайнер. Сделаю для вас красивый, функциональный дизайн. Считаю, что мои главные плюсы – это структурированный макет, и понятное ТЗ для верстальщиков. Ниже вы можете ознакомиться с ценами. 

Цена за 1 оригинальный блок ( подходит для Landing page или главной страницы корпоративной сайта, сайта визитки ) 

  • Прототип - 3$ ( ваш текст)
  • ПК версия - 7$
  • Мобильная версия - 4$
  • Другие адаптивные версии - 3$ (за одну штуку)
Цена за однотипные блоки (подходит для внутренних страниц сайта )   

  • Прототип - 1$ ( ваш текст)
  • ПК версия - 5$
  • Мобильная версия - 2$
  • Другие адаптивные версии - 1$ за штуку
Работаю по 30% предоплате.

Моя схема работы :  

Бриф или интервью - создание прототипа - дизайн пк версии - дизайн адаптивных версий - подготовка проекта к верстке  - создание тз для верстальщика (не занимаюсь версткой)  

Здесь вы можете посмотреть мое портфолио :

https://www.behance.net/alexkormashova

Связаться со мной :

Whats App - +7 (910) 447-65-49

Telegram - @alexkormashova

E-mail - [email protected]

Пишите, буду рада поработать :)

Портфолио