Меня зовут Александра - я веб-дизайнер. Сделаю для вас красивый, функциональный дизайн. Считаю, что мои главные плюсы – это структурированный макет, и понятное ТЗ для верстальщиков. Ниже вы можете ознакомиться с ценами.
Цена за 1 оригинальный блок ( подходит для Landing page или главной страницы корпоративной сайта, сайта визитки )
- Прототип - 3$ ( ваш текст)
- ПК версия - 7$
- Мобильная версия - 4$
- Другие адаптивные версии - 3$ (за одну штуку)
- Прототип - 1$ ( ваш текст)
- ПК версия - 5$
- Мобильная версия - 2$
- Другие адаптивные версии - 1$ за штуку
Моя схема работы :
Бриф или интервью - создание прототипа - дизайн пк версии - дизайн адаптивных версий - подготовка проекта к верстке - создание тз для верстальщика (не занимаюсь версткой)
Здесь вы можете посмотреть мое портфолио :
https://www.behance.net/alexkormashova
Связаться со мной :
Whats App - +7 (910) 447-65-49
Telegram - @alexkormashova
E-mail - [email protected]
Пишите, буду рада поработать :)
Портфолио
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