Веб-дизайнер

Меня зовут Александра - я веб-дизайнер. Сделаю для вас красивый, функциональный дизайн. Считаю, что мои главные плюсы – это структурированный макет, и понятное ТЗ для верстальщиков. Ниже вы можете ознакомиться с ценами.

Цена за 1 оригинальный блок ( подходит для Landing page или главной страницы корпоративной сайта, сайта визитки )

Прототип - 3$ ( ваш текст)

ПК версия - 7$

Мобильная версия - 4$

Другие адаптивные версии - 3$ (за одну штуку)

(подходит для внутренних страниц сайта )

Прототип - 1$ ( ваш текст)

ПК версия - 5$

Мобильная версия - 2$

Другие адаптивные версии - 1$ за штуку

Работаю по 30% предоплате.

Моя схема работы :

Бриф или интервью - создание прототипа - дизайн пк версии - дизайн адаптивных версий - подготовка проекта к верстке - создание тз для верстальщика (не занимаюсь версткой)

Здесь вы можете посмотреть мое портфолио :

https://www.behance.net/alexkormashova

Связаться со мной :

Whats App - +7 (910) 447-65-49

Telegram - @alexkormashova

E-mail - [email protected]

Пишите, буду рада поработать :)