Alexleng

Кристина Кузьменко Alexleng

 
26 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Профессиональный копирайтинг. БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! УНИКАЛЬНО!

Компетентна в следующих отраслях: 

  • Банковские, финансовые, юридические и правовые тематики.
  • Медицина.
  • Детство.
  • Семейные отношения, психология отношений и семьи.
  • Здоровый образ жизни, правильное питание.
  • Спорт.
  • Обучение.
  • Животные.
  • Садоводство.
  • Кулинария.
Пишу статьи по категориям:

1. Рерайтинг.

2. Копирайтинг.

3. SEO-рерайт/копирайт.

4. Продающие статьи.

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