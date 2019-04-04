Кристина Кузьменко AlexlengAlexleng
26 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Профессиональный копирайтинг. БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! УНИКАЛЬНО!
Компетентна в следующих отраслях:
- Банковские, финансовые, юридические и правовые тематики.
- Медицина.
- Детство.
- Семейные отношения, психология отношений и семьи.
- Здоровый образ жизни, правильное питание.
- Спорт.
- Обучение.
- Животные.
- Садоводство.
- Кулинария.
1. Рерайтинг.
2. Копирайтинг.
3. SEO-рерайт/копирайт.
4. Продающие статьи.
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Портфолио
- Карта "Пятерочка"133 просмотра
- Мелатонин в продуктах140 просмотров
- Витаминно-минеральный комплекс111 просмотров