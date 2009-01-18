Alexmaster

Грамотно свежо и остро пишу статьи на экономическую, культурную, спортивную тематики. Составляю аналитические обзоры.

Перевожу тексты любой степени сложности (как художественного, так и экономического содержания) - английский/русский, русский/английский - свободно.

Опыт работы в банковской сфере позволяет давать финансовые консультации физическим и юридическим лицам в области кредитования (тонкости работы банков, денежные переводы и проч.), предоставлять помощь в составлении договоров, юридические консультации (Земельное право РФ). Помогаю в составлении бизнес-планов (опыт работы в инвестиционной компании; возможность написания бизнес-плана "под ключ"), инвестиционного обоснования.

Выполняю заказы по написанию курсовых и дипломных работ, рефератов различной направленности. Особенно заинтересован в работах по экономическим дисциплинам (рынок ценных бумаг, экономический анализ, бухгалтерский учет, мировая экономика).

Владение машинописью и аналитический склад ума позволяют справляться с подобного рода работой в кратчайший срок.

Имею возможность предоставления услуг по написанию программных продуктов для автоматизации простых и сложных бизнес-процессов.

Образование высшее экономическое (СПБГУэФ - мировая экономика, финансы, кредит);

Аспирант 1 года обучения (основной научный интерес инноватика в условиях ограниченности ресурсов, автоматизация бизнес-процессов).

В настоящее время получаю 2 высшее филологическое образование.