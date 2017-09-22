Директолог, семантик, google adwords

Добрый день заказчик.

Я тут новенький, но опыт работы почти 4 года. На других сервисах имею рейтинг с 5 звёздами.

Есть успешные кейсы и портфолио. Есть кейс как я помог заработать клиенту в Яндекс Директ 4 200 000р за 6 месяцев.

Понимаю что проще выбрать исполнителя с хорошими отзывами. Но у меня нет времени накручивать отзывы самому себе, как делают многие.

Поэтому если я откликнулся, значит я уверен в своих силах и сделаю всё возможное что бы у тебя был результат.