Alexo_De_Grando

Александр Alexo_De_Grando

 
23 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Являюсь 2Д художником+ Digital-дизайнером, фотографом и ретушером.

                         Доброе время суток , меня зовут Александр. Я имею собственную небольшую команду                                                                                фрилансеров.

                                                                         

                                               Оказываю услуги 

                     

                                                 2Д художника 

                                             фриланс-посредника , а также  фотографа-ретушера

                                                                                   и др. 

                                                            

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                     Сам являюсь 2Д художником+ Digital-дизайнером, фотографом и ретушером. 

     - Имею опыт 2 года работы помощника фотографа-ретушера

      Моей узкой специализацией -является обработка фотографий с последующей ручной прорисовкой и дорисовкой .Создание артов используя растровую графику и сторонние фото объекты. 

     - Есть сертификат по окончанию курса обучения в  художественной студии 

     - Владею на приемлемом уровне Adobe Photoshop в связке с графическим планшетом.

     -  Обладаю всеми необходимыми основами ,а также личными навыками  художника, фотографа-ретушера: композиция, теория цветов, перспектива в пространстве, основы светотени и др.

     -  Для меня важнее качество, чем количество. Перфекционистом не явлюсь, но стараюсь делать все скурпулезно,  с максимальным учетом мелких деталей и условностей ;). Людям ,как себе.