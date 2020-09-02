Alexo_De_Grando

Являюсь 2Д художником+ Digital-дизайнером, фотографом и ретушером.

Доброе время суток , меня зовут Александр. Я имею собственную небольшую команду фрилансеров.

Оказываю услуги

2Д художника

фриланс-посредника , а также фотографа-ретушера

и др.

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Сам являюсь 2Д художником+ Digital-дизайнером, фотографом и ретушером.

- Имею опыт 2 года работы помощника фотографа-ретушера

- Моей узкой специализацией -является обработка фотографий с последующей ручной прорисовкой и дорисовкой .Создание артов используя растровую графику и сторонние фото объекты.

- Есть сертификат по окончанию курса обучения в художественной студии

- Владею на приемлемом уровне Adobe Photoshop в связке с графическим планшетом.

- Обладаю всеми необходимыми основами ,а также личными навыками художника, фотографа-ретушера: композиция, теория цветов, перспектива в пространстве, основы светотени и др.