Alexo_De_Grando

Александр Alexo_De_GrandoAlexo_De_Grando
Доброе время суток , меня зовут Александр. Я имею собственную небольшую команду фрилансеров.
Оказываю услуги
2Д художникафриланс-посредника , а также фотографа-ретушера
и др.
Сам являюсь 2Д художником+ Digital-дизайнером, фотографом и ретушером.
- Имею опыт 2 года работы помощника фотографа-ретушера
- Моей узкой специализацией -является обработка фотографий с последующей ручной прорисовкой и дорисовкой .Создание артов используя растровую графику и сторонние фото объекты.
- Есть сертификат по окончанию курса обучения в художественной студии
- Владею на приемлемом уровне Adobe Photoshop в связке с графическим планшетом.
- Обладаю всеми необходимыми основами ,а также личными навыками художника, фотографа-ретушера: композиция, теория цветов, перспектива в пространстве, основы светотени и др.
- Для меня важнее качество, чем количество. Перфекционистом не явлюсь, но стараюсь делать все скурпулезно, с максимальным учетом мелких деталей и условностей ;). Людям ,как себе.