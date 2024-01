Разработка чертежей, 3D модели

Конструирование

- Проектирование оборудования и механизмов;

- Разработка конструкторской документации;

- Прочностные расчеты любой сложности и направления;

- Статические анализы, термические анализы, анализ усталости конструкции, проектирование сосудов давления, частотные анализы и т.д.

- Гравитационные расчеты модели;

- Расчет вращающих моментов, центробежной силы, силы тяжести и давления и т.д.

Создание удобных в эксплуатации изделий с современным видом.

- Изготовление чертежей по образцам и эскизам;

- Оцифровка (векторизация) бумажных чертежей;

- Инженерная графика, различные схемы и др.

3D моделирование

- Создание и доработка 3д модели любой сложности;

- Визуализация 3д модели;

- Создание сборок и деталей;

- Модели под 3д печать;

- Лазерная резка и ЧПУ станки.

- Ведение изделия от идеи до конечного продукта.

- Проектирование уникальных LEGO деталей и узлов;

- Опыт работы на производстве.

Construction

- Design of equipment and mechanisms;

- Development of design documentation;

- Strength calculations of any complexity and direction;

- Static analyzes, thermal analyzes, structural fatigue analysis, design of pressure vessels, frequency analyzes, etc.

- Gravitational model calculations;

- Calculation of torque, centrifugal force, gravity and pressure, etc.

Creating user-friendly products with a modern look.

- Production of drawings on samples and sketches;

- Digitization (vectorization) of paper drawings;

- Engineering graphics, various schemes, etc.

3D modeling

- Creation and completion of 3D models of any complexity;

- Visualization of the 3D model;

- Create assemblies and parts;

- Models for 3D printing;

- Laser cutting and CNC machine tools.

- Maintain products from the idea to the final product.

- Designing unique LEGO parts and components;

- Experience in production.