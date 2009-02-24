Alexoliver

Целеустремленный, ответственный, умный, активный, разносторонне развитый

Тизенберг Алексей Юрьевич

Резюме

Целеустремленный, коммуникабельный; активный; толерантный; ответственный; способен работать в команде, так же как и самостоятельно; обладаю высоким уровнем адаптации; стремлюсь к новым знаниям, к профессиональному развитию; легко обучаем.

Функциональные обязанности на нынешнем месте работы – ООО «Стекло Люкс»

- Поддержка работоспособности механического оборудования, грузоподъемных машин и механизмов

- Проведение планово-предупредительных ремонтов

- Текущее техническое обслуживание механического оборудования

- Ведение технической документации

- Создание и контроль безопасных условий труда

Личные данные

Дата рождения: 02/02/1984

Возраст: 25 лет

Место рождения: Запорожье, Украина

Семейное положение: не женат, нет детей

Адрес: 69035, 40 лет Советской Украины дом 63, кв. 117, Запорожье, Украина

Телефон: 8050 919 91 67

Дом. телефон: 8061 213 56 61

e-mail: [email protected]

Образование

2001-2006 ЗНТУ – Запорожский национальный технический университет, машиностроительный факультет. Получил диплом магистра по специальности «Технология производства авиационных двигателей»

1991-2001 Физико-математическая гимназия №28, г. Запорожье, с углубленным изучением физики, математики, английского языка, информатики и экономики.

Дополнительное образование

2006-2007 Stockholm University – Department of oriental languages;

09/2002-03/2003 Водительские курсы – получил водительские права категории B, C.

Опыт работы

08/2008-н/время ООО «Стекло Люкс», главный механик. Провел капитальный ремонт цеха по чистовой обработке изделий из стекла, насчитывающий десять единиц механического оборудования.

07/2007-08/2008 ОАО «Мотор Сич», инженер-технолог. Разработал и внедрил два технологических процесса обработки резанием и три технологических процесса ремонта деталей авиационных двигателей.

04/2005-10/2005 Компания «Галичина», рекламный промоутер. Работа в торговых точках, направленная на увеличение продаж соков «Галичина». Всегда достигал самых высоких результатов продаж среди работающих промоутеров.

06/1999 – 09/1999 Строительная компания «Закревский», разнорабочий.

Знание языков

- Русский, украинский, английский, французский.

- Русский – родной язык, украинский, английский и французский – свободно владею.

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

- Умею работать в большинстве приложений Microsoft office и графических редакторах: AUTOCAD, ANSYS, UNIGRAPHICS, КОМПАС, 3DSMAX

- Имею опыт работы с различной оргтехникой: ксерокс, принтер, сканер, факс и др.

Увлечения и интересы

Люблю читать русскую классическую литературу; увлекаюсь восточной философией и восточными единоборствами; играю в футбол; люблю путешествовать, встречаться с новыми людьми, общение;