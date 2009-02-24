Alexoliver

Тизенберг Алексей Юрьевич
Резюме
Целеустремленный, коммуникабельный; активный; толерантный; ответственный; способен работать в команде, так же как и самостоятельно; обладаю высоким уровнем адаптации; стремлюсь к новым знаниям, к профессиональному развитию; легко обучаем.
Функциональные обязанности на нынешнем месте работы – ООО «Стекло Люкс»
- Поддержка работоспособности механического оборудования, грузоподъемных машин и механизмов
- Проведение планово-предупредительных ремонтов
- Текущее техническое обслуживание механического оборудования
- Ведение технической документации
- Создание и контроль безопасных условий труда
Личные данные
Дата рождения: 02/02/1984
Возраст: 25 лет
Место рождения: Запорожье, Украина
Семейное положение: не женат, нет детей
Адрес: 69035, 40 лет Советской Украины дом 63, кв. 117, Запорожье, Украина
Телефон: 8050 919 91 67
Дом. телефон: 8061 213 56 61
e-mail: [email protected]
Образование
2001-2006 ЗНТУ – Запорожский национальный технический университет, машиностроительный факультет. Получил диплом магистра по специальности «Технология производства авиационных двигателей»
1991-2001 Физико-математическая гимназия №28, г. Запорожье, с углубленным изучением физики, математики, английского языка, информатики и экономики.
Дополнительное образование
2006-2007 Stockholm University – Department of oriental languages;
09/2002-03/2003 Водительские курсы – получил водительские права категории B, C.
Опыт работы
08/2008-н/время ООО «Стекло Люкс», главный механик. Провел капитальный ремонт цеха по чистовой обработке изделий из стекла, насчитывающий десять единиц механического оборудования.
07/2007-08/2008 ОАО «Мотор Сич», инженер-технолог. Разработал и внедрил два технологических процесса обработки резанием и три технологических процесса ремонта деталей авиационных двигателей.
04/2005-10/2005 Компания «Галичина», рекламный промоутер. Работа в торговых точках, направленная на увеличение продаж соков «Галичина». Всегда достигал самых высоких результатов продаж среди работающих промоутеров.
06/1999 – 09/1999 Строительная компания «Закревский», разнорабочий.
Знание языков
- Русский, украинский, английский, французский.
- Русский – родной язык, украинский, английский и французский – свободно владею.
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
- Умею работать в большинстве приложений Microsoft office и графических редакторах: AUTOCAD, ANSYS, UNIGRAPHICS, КОМПАС, 3DSMAX
- Имею опыт работы с различной оргтехникой: ксерокс, принтер, сканер, факс и др.
Увлечения и интересы
Люблю читать русскую классическую литературу; увлекаюсь восточной философией и восточными единоборствами; играю в футбол; люблю путешествовать, встречаться с новыми людьми, общение;