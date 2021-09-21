HTML - Верстальщик

Здравствуйте, меня зовут Александр. Моя задача оживить ваши макеты в максимально кратчайшие сроки. Верстку выполняю по известной методологии БЭМ. Использую HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, SCSS.

За что могу взяться?

- одностраничники, многостраничники

- односложные лэндинг-page

- интернет-магазины, и пр.

Каковы сроки выполнения?

- в среднем одна рабочая неделя (7 дней). В зависимости от сложности вашего макета.

Почему я?

- верстку легко можно перенести на любую CMS платформу

- любой другой web - программист сможет легко прочитать верстку

- полностью валидная и кроссбраузерная верстка