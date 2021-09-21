HTML - Верстальщик
Здравствуйте, меня зовут Александр. Моя задача оживить ваши макеты в максимально кратчайшие сроки. Верстку выполняю по известной методологии БЭМ. Использую HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, SCSS.
За что могу взяться?
- одностраничники, многостраничники
- односложные лэндинг-page
- интернет-магазины, и пр.
Каковы сроки выполнения?
- в среднем одна рабочая неделя (7 дней). В зависимости от сложности вашего макета.
Почему я?
- верстку легко можно перенести на любую CMS платформу
- любой другой web - программист сможет легко прочитать верстку
- полностью валидная и кроссбраузерная верстка
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