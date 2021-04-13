Специалист по seo аудиту

Я специалист по seo анализу сайтов. Провожу анализ сайта vo и vn по 13-ти пунктам:-robots.txt-sitemap.xml-редиректы-индексация в google и yandex-скорость загрузки сайьа и тз для программистов-адаптивный дизайн-микрозаметки-битые ссылки, теги:title, description, h1-внешние ссылки-уникальность контента-коммерческие факторы-технические ошибки-итоговый отчётСоздаю лендинги, сайты-визитки, многостраничные сайты на кострукторе (тильда и т.п.).Бесплатные рекомендации по сайту клиента.