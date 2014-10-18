Работаю с 2D и 3D графикой (Macromedia FLASH и 3Ds max соответственно), также умею монтировать ролики в Adobe Premiere и Adobe After Effects. Работаю в Photoshop.

Основные направления в 3д и 2д графике: чертежи и конструкции реальных, игровых и выдуманных миров. Архитектурное моделирование. Анимация транспорта, механизмов, разрушений(взрывов, воспламенений) и свето-теневые эффекты.

Примеров не много, но есть. Вышлю на почту или еще как-нибудь найду способ продемонстрировать свои работы.