Alexs1988

Алексей Alexs1988

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Работаю с 2D и 3D графикой (Macromedia FLASH и 3Ds max соответственно), также умею монтировать ролики в Adobe Premiere и Adobe After Effects. Работаю в Photoshop.

Основные направления в 3д и 2д графике: чертежи и конструкции реальных, игровых и выдуманных миров. Архитектурное моделирование. Анимация транспорта, механизмов, разрушений(взрывов, воспламенений) и свето-теневые эффекты.

Примеров не много, но есть. Вышлю на почту или еще как-нибудь найду способ продемонстрировать свои работы.

3D-графика
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от $100
от 1 дня
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Баннеры
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от $10
от 1 дня
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $25
от 1 дня
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Дизайн сайтов
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от $100
от 1 дня
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Иконки и Пиксель-арт
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от $10
от 1 дня
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Презентации
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от $10
от 1 дня
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