Работаю с 2D и 3D графикой (Macromedia FLASH и 3Ds max соответственно), также умею монтировать ролики в Adobe Premiere и Adobe After Effects. Работаю в Photoshop.
Основные направления в 3д и 2д графике: чертежи и конструкции реальных, игровых и выдуманных миров. Архитектурное моделирование. Анимация транспорта, механизмов, разрушений(взрывов, воспламенений) и свето-теневые эффекты.
Примеров не много, но есть. Вышлю на почту или еще как-нибудь найду способ продемонстрировать свои работы.
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3D-графика
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Баннеры
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн сайтов
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Иконки и Пиксель-арт
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Презентации
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