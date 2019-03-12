Alexs432

Александр Alexs432

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Alexs Design

﻿Изготовление графики:

  • Логотипы  
  • Баннеры 
  • Аватарки 
  • Дизайн для сайтов 
    • Визитки
    • Иконки
    • И прочую графику!
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    $10
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    westgr
    41 годРоссия
    15 лет в сервисе
    Был
    год назад
    $7
    10 баллов
    5 лет назад
    Нарисовать Логотип, главное изображении и изображение для мобильной
    Данный проект давал, что бы самому не делать тяп ляп на проект, который является второстепенным. Поставил сразу не высокую цену из расчета, что придет какой нибудь школьник и тупо хоть что то сделает. У меня в последнее время вообще не очень везет с фрилансерами, очень много арбитражных дел и вообще нервы выносят по самое не хочу. Но в этом случае случилось чудо. Александр просто уточнил размеры и пожелания и уже через несколько минут появились первые наброски. В итоге даже их он переделывал 5 раз. Я блин не могу 1 переделку попросить у тех, кому платишь хорошо. А тут он сам смотрит и предлагает переделать, так как цвет не лежит. Не мне не понравилось, а ему. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ВАУ. Я технарь для меня главное, что бы было. А тут такой основательный подход. Очень приятно. Как создавались другие картинки это отдельная и очень длинная история, но блин в кое то веки я на самом деле очень доволен сотрудничеством. Не каких напрягов, не какого нытья. Работа под ключ. ТАК ЧТО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ. Сам сейчас вскоре с другим проектом пойду к нему. Спасибо за сотрудничество!
    Все прошло успешно! спасибо за заказ!
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