AlexsTx7

Алексей Гагарин AlexsTx7

 
27 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Написание различных работ

Стихи на различные тематики(взрослые и детские темы), сценарии(на различные темы и для различных мероприятий), истории(веселые,грустные,поучительные) ,тексты для различных проектов(блогов (видео блогов), сайтов и тд) Статьи  на разные темы ( социальные,политические, экологические(оформление в публицистическом и художественном стиле)   (не для  студентов)  Все на ваш вкус и выбор, главное назвать тематику заказа, так же могу и сам  дать совет.

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