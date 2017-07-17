Написание различных работ

Стихи на различные тематики(взрослые и детские темы), сценарии(на различные темы и для различных мероприятий), истории(веселые,грустные,поучительные) ,тексты для различных проектов(блогов (видео блогов), сайтов и тд) Статьи на разные темы ( социальные,политические, экологические(оформление в публицистическом и художественном стиле) (не для студентов) Все на ваш вкус и выбор, главное назвать тематику заказа, так же могу и сам дать совет.