Среди других исполнителей выбрал Александра, так как сразу увидел, грамотный ответ, который касался именно моего сайта, а не шаблон, который рассылает большинство исполнителей. Еще в процессе предварительного общения Александр показал две грубые ошибки, исправление которых, дало рост трафика сразу после очередного апдейта. Заказал аудит, который был выполнен в срок. Аудитом очень доволен (ранее заказывал у других специалистов). Получил детальные инструкции без воды, которые сразу передал программисту. Сейчас сотрудничаем по продвижению сайта. Ставлю высокие оценки и рекомендую. Тот случай, когда отзыв писать приятно.