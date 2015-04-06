Поисковая оптимизация и продвижение сайтов! Аудиты и консалтинговые услуги! Опыт в SEO 7 лет!
1. Продвижение сайтов в Яндексе и Google - от 200 у.е в месяц.
Проекты разные поэтому в каждом случае условия оговариваются индивидуально. Возможны разные варианты: трафик, позиции, абонплата.
2. Аудит сайта - от 100 у.е. Сроки от 4дней.
Возможные варианты:
- комплексный аудит. Сайт проверяется на наличие ошибок и недочетов. Список рекомендуемых доработок.
- направленный на решение конкретных проблем возникших при продвижении
- подготовка стратегии продвижения.
3. Консалтинг – от 30 у.е (1-2 часа общения по скайпу) .
Высылаете список вопросов на которые отвечаю по скайпу. Возможно потребуется
время на предварительный анализ проекта.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Среди других исполнителей выбрал Александра, так как сразу увидел, грамотный ответ, который касался именно моего сайта, а не шаблон, который рассылает большинство исполнителей. Еще в процессе предварительного общения Александр показал две грубые ошибки, исправление которых, дало рост трафика сразу после очередного апдейта. Заказал аудит, который был выполнен в срок. Аудитом очень доволен (ранее заказывал у других специалистов). Получил детальные инструкции без воды, которые сразу передал программисту. Сейчас сотрудничаем по продвижению сайта. Ставлю высокие оценки и рекомендую. Тот случай, когда отзыв писать приятно.
Ответный отзыв
Хороший адекватный заказчик, рекомендую
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#131