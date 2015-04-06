Alexsandrik

Саша Alexsandrik

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Поисковая оптимизация и продвижение сайтов! Аудиты и консалтинговые услуги! Опыт в SEO 7 лет!

1. Продвижение сайтов в  Яндексе и  Google   - от 200 у.е в месяц.

Проекты разные поэтому в каждом случае условия оговариваются  индивидуально. Возможны разные варианты:  трафик, позиции, абонплата. 

2. Аудит сайта  - от 100 у.е. Сроки от 4дней.

Возможные варианты:

- комплексный аудит. Сайт проверяется на наличие ошибок и недочетов.  Список рекомендуемых доработок.

- направленный на решение конкретных проблем возникших при продвижении

- подготовка стратегии продвижения.

3. Консалтинг – от 30 у.е  (1-2 часа общения по скайпу) .

Высылаете список вопросов на которые отвечаю по скайпу. Возможно потребуется

время на предварительный анализ проекта.

Отзывы заказчиков

avoropaef
Воропаев 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Аудит сайта
Среди других исполнителей выбрал Александра, так как сразу увидел, грамотный ответ, который касался именно моего сайта, а не шаблон, который рассылает большинство исполнителей. Еще в процессе предварительного общения Александр показал две грубые ошибки, исправление которых, дало рост трафика сразу после очередного апдейта. Заказал аудит, который был выполнен в срок. Аудитом очень доволен (ранее заказывал у других специалистов). Получил детальные инструкции без воды, которые сразу передал программисту. Сейчас сотрудничаем по продвижению сайта. Ставлю высокие оценки и рекомендую. Тот случай, когда отзыв писать приятно.
Хороший адекватный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
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