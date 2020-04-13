Alexsandroa18

Александра Балашова Alexsandroa18

 
22 годаРоссия/Верхняя Пышма
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Фрилансер

Мои навыки

  • Адаптивная верстка сайта.
  • Графические редакторы.
  • Работа с трафиком.
  • Копирайтинг
  • Рерайтинг
Также на данный момент получаю высшее образование журналиста

— Умение работать с огромными потоками информации.

— Способность к анализу и синтезу информации.

— Любознательность.

— Усердие и трудолюбие.

— Грамотность.

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
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