Александра Балашова Alexsandroa18Alexsandroa18
22 годаРоссия/Верхняя Пышма
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Фрилансер
Мои навыки
- Адаптивная верстка сайта.
- Графические редакторы.
- Работа с трафиком.
- Копирайтинг
- Рерайтинг
— Умение работать с огромными потоками информации.
— Способность к анализу и синтезу информации.
— Любознательность.
— Усердие и трудолюбие.
— Грамотность.
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Портфолио
- Эссе114 просмотров
- Перевод(русско-немецкий)105 просмотров
- Заметка117 просмотров
- Реферат157 просмотров