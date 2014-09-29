Администрированье, SEO, Проф перевод.

На данный момент, работая системным администратором и ведущим инженером на ряд компаний. Занимаюсь администрированием, сетей на базе различных серверных ОС Linux, Windows а так же разработкой и продвижением сайтов. Имею большой опыт работы следующих аспектах:

Опыт работы:

- Установка и настройка серверов на базе Linux, Windows;

- Создание и обслуживание сетей LAN, Wi-Fi;

- Настройка ОС на базе Linux/Windows;

- Создание и сопровождение сайтов;

- Создание топографических материалов.

Linux: OpenFire, SAMBA, vsFTPd, LAMP, VPN server, Deluge, VM server, итд.

Windows: AD, 1C + Windows Terminal Server, Oracle итд.

Бухгалтерия: 1С, СБИС++, ПФ, итд.

Опыт работы в данной сфере более 10 лет.