Администрированье, SEO, Проф перевод.
На данный момент, работая системным администратором и ведущим инженером на ряд компаний. Занимаюсь администрированием, сетей на базе различных серверных ОС Linux, Windows а так же разработкой и продвижением сайтов. Имею большой опыт работы следующих аспектах:
Опыт работы:
- Установка и настройка серверов на базе Linux, Windows;
- Создание и обслуживание сетей LAN, Wi-Fi;
- Настройка ОС на базе Linux/Windows;
- Создание и сопровождение сайтов;
- Создание топографических материалов.
Linux: OpenFire, SAMBA, vsFTPd, LAMP, VPN server, Deluge, VM server, итд.
Windows: AD, 1C + Windows Terminal Server, Oracle итд.
Бухгалтерия: 1С, СБИС++, ПФ, итд.
Опыт работы в данной сфере более 10 лет.
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