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На рынке подобных услуг я уже немного немало 7 лет.
И за это время успел себя зарекомендовать как дизайнер, с высоким
уровнем обслуживания и низкими ценами.
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В среднем, сроки изготовления сайта у меня – от 3 до 7 рабочих дней.
По стоимости – от 5,000 рублей.
В эту стоимость входит: создание макета (шаблона) сайта, вертска в
страничку, наполнение стандартных страниц (главная, о фирме, контакты).
Помимо создания , в список моих услуг входит: создание фирменного стиля,
создание визиток, наружной рекламы, баннеров, обработка фотографий;
Для более подробной информации о моих услугах и ценах на них - обращайтесь:
E-mail : [email protected]
Skype :aleksandrs.denisarov1
Phone : (+353) 894582890
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SERVICES
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Услуги
Создание макета (дизайн) сайта
Флэш-Баннер
Работа с графикой
1. Создание визиток
2. Создание наружной рекламы
3. Создание фирменного стиля
4. Создание другого типа графики
5. Обработка фотографий
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