***************************************** Graphic Design *****

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На рынке подобных услуг я уже немного немало 7 лет.

И за это время успел себя зарекомендовать как дизайнер, с высоким

уровнем обслуживания и низкими ценами.

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В среднем, сроки изготовления сайта у меня – от 3 до 7 рабочих дней.

По стоимости – от 5,000 рублей.

В эту стоимость входит: создание макета (шаблона) сайта, вертска в

страничку, наполнение стандартных страниц (главная, о фирме, контакты).

Помимо создания , в список моих услуг входит: создание фирменного стиля,

создание визиток, наружной рекламы, баннеров, обработка фотографий;

Для более подробной информации о моих услугах и ценах на них - обращайтесь:

E-mail : [email protected]

Skype :aleksandrs.denisarov1

Phone : (+353) 894582890

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SERVICES

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Услуги

Создание макета (дизайн) сайта

Флэш-Баннер

Работа с графикой

1. Создание визиток

2. Создание наружной рекламы

3. Создание фирменного стиля

4. Создание другого типа графики

5. Обработка фотографий

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