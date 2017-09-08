Alexskotar

Нужно настроить и все автоматизировать 1С-битрикс с 1С-Бухгалтерию [table]Импорт заказов из сайта в 1сИмпорт товаров из сайта в 1сИмпорт внесенных изменений по товарам из сайта в 1с(например изменили цену , фасовку или картинку товара)[/table]