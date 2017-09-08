Alexskotar

Нужно в интернет магазине на Prestashop 1.6 переделать форму оформления заказа, убрать лишние поля, отключить регистрацию
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Товары расположены в нескольких категориях, нужно помочь с настройкой, доработкой функционала, что бы мы могли давать товару приоритет отображения товара в определенной категории, вся дополнительная информация предоставлюВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно внести небольшие правки в магазин на вордпресс, на главной изменить вывод меню и товараHTML-верстка18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно внести правки в интернет магазин, для технической оптимизации для СЕО, ТЗ скину в личкуВеб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
выгрузка товаров с сайта в 1с, выгрузка с 1с в дополнительный инфоблок товаров, автоматизация запроса со стороны 1с для импорта файла с товарами в 1сИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить интеграцию со стороны сайта и 1С, для обработки заказов, импорта товаров в режиме real timeВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Импорт заказов из сайта в 1сИмпорт товаров из сайта в 1сИмпорт внесенных изменений по товарам из сайта в 1с(например изменили цену , фасовку или картинку товара)Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить и все автоматизировать 1С-битрикс с 1С-Бухгалтерию [table]Импорт заказов из сайта в 1сИмпорт товаров из сайта в 1сИмпорт внесенных изменений по товарам из сайта в 1с(например изменили цену , фасовку или картинку товара)[/table]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно доделать вывод торговых предложений, что бы выводился список торговых предложений: фасовка товара + цена+ поместить в корзинуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно ускорить работу сайта битриксСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад