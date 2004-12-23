Разрабатываем много страничные сайты, лендинг,интернет магазин для вашего бизнеса, хобби, ваших услуг и прочего.
Прежде всего , что мы требую от работодателя это:
-четкое понимание цели и чего он хочет
-обсуждение всех возможных вариантов и рассмотрение похожих сайтов
-материал (фото, видео и т.д.)
-делаю демоверсию сайта , что бы работодатель понимал как все будет выглядеть и если что вносил некие поправки или добавлял свои идеи
-делаю конечную версию и отправляю вам
- в случае готовности сайта ,что бы вас все устраивала адаптирую под все устройства
- подключаем домен и протокол безопасности https. При наличии формы заявки создаем список в Tilda CRM для сохранения данных и дальнейшей работы с заявками
Нам от вас нужно
-Доступ к вашему аккаунту в Tilda, либо эл.почта для регистрации
-Повторюсь материал (все возможные файлы и логотип если есть)
-Логин и пароль к учетной записи доменного регистратора, если есть
И все, мы все в к вашим услугам :)
примеры вы можете посмотреть у Нас в портфолио
Лейндин - От 5000 рублей
Многостраничный сайт - от 8000 рублей
Интернет магазин - от 12000 рублей
Сайт визитка- от 2500 рублей
Доработка сайта - от 1000 рублей
50% предварительная плата
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