Tidram.online

Разрабатываем много страничные сайты, лендинг,интернет магазин для вашего бизнеса, хобби, ваших услуг и прочего.

Прежде всего , что мы требую от работодателя это:

-четкое понимание цели и чего он хочет

-обсуждение всех возможных вариантов и рассмотрение похожих сайтов

-материал (фото, видео и т.д.)

-делаю демоверсию сайта , что бы работодатель понимал как все будет выглядеть и если что вносил некие поправки или добавлял свои идеи

-делаю конечную версию и отправляю вам

- в случае готовности сайта ,что бы вас все устраивала адаптирую под все устройства

- подключаем домен и протокол безопасности https. При наличии формы заявки создаем список в Tilda CRM для сохранения данных и дальнейшей работы с заявками

Нам от вас нужно

-Доступ к вашему аккаунту в Tilda, либо эл.почта для регистрации

-Повторюсь материал (все возможные файлы и логотип если есть)

-Логин и пароль к учетной записи доменного регистратора, если есть

И все, мы все в к вашим услугам :)

примеры вы можете посмотреть у Нас в портфолио

Лейндин - От 5000 рублей

Многостраничный сайт - от 8000 рублей

Интернет магазин - от 12000 рублей

Сайт визитка- от 2500 рублей

Доработка сайта - от 1000 рублей

50% предварительная плата