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Человек многих профессий и навыков , бывал в разных странах , общался с разными людьми,опыт разных культур.Есть опыт различных ситуаций, от критических до мистических. Имею нешаблонное мышление и креативно-аналитический склад ума. Основательные знания эзотерики, психологии,политологии,социологии.Уверен, что смогу быть вам полезен , и наше сотрудничество будет взаимовыгодным.