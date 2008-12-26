Alexsp2008

Требуется детальное ТЗ для электронной лотереи... аналог sprintloto.ru, electrolot.ru, lotobox.ru и т.д.
Прикладное ПО7 заявок
Закрыт
15 лет назад
Требуется детальное ТЗ для электронной лотереи... аналог sprintloto.ru, electrolot.ru, lotobox.ru и т.д.
Необходимо написать ПО для проведения электронной лотереи (зарегистрированной в установленном порядке) на платежном терминале. Платежный терминал на системе ОСМП, необходима работа обеих функций: прием платежей и проведение лотереи. Должно быть нечто похожее по структуре на ...