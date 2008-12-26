Alexsp2008

Александр Иванов Alexsp2008

 
46 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • ПО для электронной лотереи

    Необходимо написать ПО для проведения электронной лотереи (зарегистрированной в установленном порядке) на платежном терминале. Платежный терминал на системе ОСМП, необходима работа обеих функций: прием платежей и проведение лотереи. Должно быть нечто похожее по структуре на ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад