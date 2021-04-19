Постобработка фото и видео

Просто делаю видеомонтаж (иногда не простой): для YouTube (опыт ведения своего видеоблога); для Instagram (сториз, видео); для Facebook, ВК, TikTok; проморолики; интро и заставки; видеопрезентации; сценарии роликов.

Творю (иногда вытворяю) в After Effects, VEGAS Pro, Adobe Photoshop, Movavi Video Suite и др. Учту Ваши пожелания, внесу свои предложения и вместе у нас получится идеальное видео.

Опыт более 2-х лет. Продолжаю совершенствоваться и обучаться…

Фотографией увлекался с детства, но видео — это совсем другой мир, где оживают даже фотографии. Когда-то я бросил этим заниматься и как оказалось напрасно. Сейчас все вернулось на круги своя. И теперь я понимаю что занимаюсь по настоящему любимым делом. Сам процесс захватывает и иногда не отпускает даже поесть. Многие вещи в монтаже постигал самостоятельно, но потом понял что нужны наставники. Поэтому прошел некоторые тренинги, курсы, мастер классы. и продолжаю учиться — потому что этому можно учиться всю жизнь. Да и технологии не стоят на месте и преподносят нам удивительные программы которые творят чудеса, поэтому самое главное на сегодня это освоить эти программы, которые являются достаточно сложными инструментами в работе видеомонтажера, но именно они и добавляют больше интереса и ту самую изюминку в процесс и результат. Одна программа Adobe After Effects чего стоит, с ее помощью можно творить и вытворять потрясающие эффекты. Это одна из самых сложных, но в то же время одна из моих самых любимых программ. А когда совмещаешь ее с VEGAS Pro на выходе получаются потрясающие ролики. Я использую и другие программы для монтажа, но эти мои самые лучшие друзья.

И что еще меня привлекает в данном занятии так это возможность через смонтированные ролики подарить людям воспоминания, настроение, впечатление, а иногда и существенную прибавку в доходе (рекламные ролики). И когда я вижу что у меня получилось, что людям нравится, вот тогда и испытываю самое настоящее удовлетворение, к тому же эта деятельность приносит еще и материальную составляющую (да, кушать хочется всегда). Поэтому я считаю, что очень здорово когда любимое дело еще и является источником дохода.

Что еще? Да пожалуй наверное все самое главное я о себе рассказал. Ну, а кому интересно больше — обращайтесь и в процессе работы мы вместе создадим очередной видео шедевр и сможем при желании познакомиться ближе и даже посотрудничать на долгосрочной основе.