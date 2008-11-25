Окончил:

1. Международный научно-технический университет им. Академика Ю.Н.Бугая, г. Киев. Магистр права.

2. Киевский институт международных отношений, специалист международного частного права.

На данный момент работаю в Государственном комитете Украины по вопросам регуляторной политике и предпринимательства.

Знание английского (юридический), русского, украинского языков.

Отличное знание ПК.

Личный качества: ответственность, выполнение поставленных задач, скурпулёзность, оперативность.

ICQ - 239997655