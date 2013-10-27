Alexx88

Александр Alexx88

 
35 летРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайн, корпоративные сайты, интернет-магазины, контекстная реклама

* web-дизайн

* html+css3

* реклама в интернете (яндекс, google)

* несложные логотипы и фирменный стиль

* WordPress, 1С-Битрикс

WordPressHTMLБитрикс
Портфолио
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HTML-верстка
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