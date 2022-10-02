Продюсер запусков в Инстаграм

Меня зовут Александра, я продюсер запусков в Instagram.

Как я делаю запуски?

1. Анализ аудитории: исследую целевую аудиторию, на которую мы собираемся продавать продукт, чтобы правильно организовать продажи

2. Анализ конкурентов: просматриваю конкурентов для повышения уникальности продукта

3. Распаковка личности: 3-4 часа на созвоне/встрече в формате интервью

4. Контент-план и внедрение контекста: на основе распаковки создаю контент план для ведения блога на время продаж

5. Устанавливаем даты запуска: определяю точную дату продаж, при этом составляя расписание на время всего запуска

6. Начинаем прогрев на основе распаковки личности и уже составленного контент-плана

7. Делаем бесплатный вебинар для повышения продаж

8. Открываем продажи

Список всего, что я делаю в запуске:

- анализ конкурентов

- прототип продукта

- сценарий прогрева

- распаковка личности

- контент-план

- найм дизайнеров/тех. специалистов и т д

Что требуется от блогера:

- активно вести сторис согласно контент-плану

- сотрудничать с продюсером и давать всю полезную информацию для запуска

- снимать уроки для инфопродукта

Главные ценности в работе:

- полная вовлеченность с двух сторон

- не прячу проблемы

- всегда довожу до конца

- нацелена на долгосрочное сотрудничество

Условия работы:

40% с продаж получает продюсер

60% получает блогер

Все расходы на создание сайтов/дизайнов и т д лежат на блогере

+ так как работа над запуском длится минимум месяц, то я не могу работать все это время, зная что мне только после работы выплатят проценты, поэтому перед работой я беру предоплату 30.000 руб. После проведения продаж я получаю проценты с учетом уже внесенной предоплаты