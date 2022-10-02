Меня зовут Александра, я продюсер запусков в Instagram.
Как я делаю запуски?
1. Анализ аудитории: исследую целевую аудиторию, на которую мы собираемся продавать продукт, чтобы правильно организовать продажи
2. Анализ конкурентов: просматриваю конкурентов для повышения уникальности продукта
3. Распаковка личности: 3-4 часа на созвоне/встрече в формате интервью
4. Контент-план и внедрение контекста: на основе распаковки создаю контент план для ведения блога на время продаж
5. Устанавливаем даты запуска: определяю точную дату продаж, при этом составляя расписание на время всего запуска
6. Начинаем прогрев на основе распаковки личности и уже составленного контент-плана
7. Делаем бесплатный вебинар для повышения продаж
8. Открываем продажи
Список всего, что я делаю в запуске:
- анализ конкурентов
- прототип продукта
- сценарий прогрева
- распаковка личности
- контент-план
- найм дизайнеров/тех. специалистов и т д
Что требуется от блогера:
- активно вести сторис согласно контент-плану
- сотрудничать с продюсером и давать всю полезную информацию для запуска
- снимать уроки для инфопродукта
Главные ценности в работе:
- полная вовлеченность с двух сторон
- не прячу проблемы
- всегда довожу до конца
- нацелена на долгосрочное сотрудничество
Условия работы:
40% с продаж получает продюсер
60% получает блогер
Все расходы на создание сайтов/дизайнов и т д лежат на блогере
+ так как работа над запуском длится минимум месяц, то я не могу работать все это время, зная что мне только после работы выплатят проценты, поэтому перед работой я беру предоплату 30.000 руб. После проведения продаж я получаю проценты с учетом уже внесенной предоплаты