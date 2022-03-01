Оформление соц.сетей / Обработка фото / Логотипы
Привет, я вижу ты решил заглянуть в мой профиль Кратко скажу, что я работаю с:
///графическим дизайном
///фотообработкой
///видеомонтажем
*Использую Adobe Photohop, After Effect, Vegas pro, Cyberlink ColorDirector Ultra 10, так что с любой другой программой я справлюсь. Если ты хочешь работу в формате твоей программы*
Дополнительно:
//могу перевести текст с английского на русский или наооборот
//написать какой-либо текст(с русской грамматикой все отлично)
//Создать качественную презентацию
//Настроить твою соц.сеть
Терпеливый, ответственный, твои пожелания учту; спокойно исправлю, то что тебе не понравилось
Если интересно, то можешь зайти на мой ютуб-канал ATLAC MUSIC
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