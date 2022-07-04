Частный директолог. Настройка контекстной рекламы в Яндекс.

Привожу клиентов в Ваш бизнес при помощи контекстной рекламы в Яндексе.

Создание Рекламных кампний на Поиске и РСЯ с гарантией результата.

Проведу:

- аудит сайта

- аудит текщей кампании (при наличии)

- анализ конкурентов в Вашей нише

- дам рекомендации по визуальному оформлению, увеличению переходов и конверсий в заявки

Предложений на рынке много, но результаты не всегда оправдывают ожидания.

Всегда держу и обновляют актуальные кейсы своих работ, как гарант качества.

Гарантирую увеличение переходов и конверсий в лиды.

Заинтересованным в увеличении спроса на Ваш товар/услугу - пишите на Whats App +79250053667