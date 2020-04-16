AlexzanderKis

Видеомонтажер, видеодизайнер

Профессиональные навыки:

Опытный пользователь ПК (Windows/Mac OS). Имеется опыт работы в программах After Effects, Illustrator, Premier, Photoshop, Audition, 3Ds Max. Так же Sony Vegas, Movie Studio и Corel DRAW на полупрофессиональном уровне. Имею опыт в написании сценария, озвучке, режиссуре, фото и видео съемке. Владею английским языком на среднем уровнем (перевожу тексты, воспринимаю на слух). Есть знание принципов работы видеосервисов YouTube.com и Vimeo.com и умение работать с большим объемом информации Интерес к созданию и монтажу видео, клипов.

Портфолио: https://www.artstation.com/floppydisk | https://vimeo.com/theonefreeman | https://www.behance.net/TheOneFreeman

Личные качества

Стрессоустойчивость, ответственный, умение работать в команде, четкая дикция и речь, реалист.