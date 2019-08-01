ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ

Предлагаю свои услуги редактора фотографий. Опыт в данной деятельности - 3 лет. В ходе практики,

работал эксклюзивно с такими программами, как Ps и NikCollection. В основном, вид обработки - художественная ретушь (естественная и глянцевая). Подробности желаемых улучшений фотографии уточняются клиентом.

"Я ответственный, креативный и трудолюбивый. Обладаю хорошими навыками командной

работы, быстрой обучаемостью, инициативностью. Общение с широким кругом людей

доставляет мне огромное удовольствие. Я открыт для любой новаторской идеи и

обладаю ответственным и непредвзятым подходом к любой задаче или ситуации."